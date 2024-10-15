بيسكوف: الغرب يواصل دعمه نظام كييف رغم إدراكه مخاطر الوضع في أوكرانيا

موسكو-سانا

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن دول الغرب تواصل دعمها المباشر وغير المباشر لنظام كييف رغم إدراكها مخاطر الوضع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف لصحيفة “إزفيستيا” الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت تقارير وسائل الإعلام الأجنبية الأخيرة تشير إلى تغيير في موقف الدول الأوروبية تجاه الأزمة في أوكرانيا: “إن الدعم الغربي لأوكرانيا مستمر، حيث تواصل الدول الغربية مشاركتها المباشرة وغير المباشرة في هذا

الصراع”، مشيراً إلى أن الخطاب الغربي حول أوكرانيا لم يتغير.

وبين بيسكوف أنه من السابق لأوانه التحدث عن تغير في الخطاب الأوروبي استنادا إلى حقيقة مفادها أنهم “انتقلوا من مرحلة الإنكار إلى مرحلة القبول” حيث تشعر الدول الغربية بالقلق بعد أن أعلنت روسيا صراحة عن رد فعلها المحتمل على مشاركة وتدخل الغرب المتزايد والمتسارع بالصراع في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف بأن الغرب تلقى إشارة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة داعيا نظام كييف إلى أن يأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة باعتبار أن موسكو لن تضحي بمصالحها.

وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.

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