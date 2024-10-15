ألمانيا تتغلب على هولندا وفرنسا على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

عواصم-سانا

بلغ منتخب ألمانيا ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه منتخب هولندا بهدف وحيد ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل الهدف الوحيد لمنتخب ألمانيا لاعب شتوتغارت جيمي ليولينغ 64 وأصبح رصيد منتخب ألمانيا 10 نقاط في صدارة المجموعة، في حين توقف رصيد هولندا عند 5 نقاط.

وفي مباراة ثانية تغلب منتخب فرنسا على مضيفه البلجيكي 2-1 وسجل كولو مواني هدفي فرنسا في الدقيقتين 62 و76 بينما أحرز لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد في الدقيقة 47.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني أمام إيطاليا 10 نقاط، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

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