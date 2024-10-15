يعود ريعه لدعم الوافدين السوريين واللبنانيين… معرض “عين على الأرض” يحاكي أحداث الـ 7 من تشرين الأول بصالة زوايا

دمشق-سانا

إيماناً من كون الثقافة بجميع أشكالها لا يمكن فصلها عن قضايا الشعوب وحقوقها المصيرية وانطلاقاً من دور الفنان في تناول قضايا مجتمعاته بالأدوات التي يمتلكها افتتح مساء اليوم معرض لفنانين سوريين بعنوان “عين على الأرض” وذلك ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة.

المعرض الذي احتضنته صالة “زوايا” بدمشق ويعود ريعه لدعم الوافدين السوريين واللبنانيين ضم 31 عملاً فنياً 23 منها لوحات تشكيلية و8 منحوتات معدنية متنوعة تحاكي أحداث الـ 7 من تشرين الأول في فلسطين المحتلة وحملت عناوين عدة مثل الطفولة والأرض والكوفية الفلسطينية.

وبينت وزيرة الثقافة الدكتورة ديالا بركات في تصريح لمراسل سانا: أن معرض اليوم “عين على الأرض” الذي يأتي ضمن أيام الفن التشكيلي السوري التي ما زالت مستمرة، شارك فيه العديد من الفنانين السوريين بأعمال عبروا فيها كل بطريقته وأسلوبه الخاص عن القضايا والحقوق ومنها التشبث بالأرض والجذور مجسدين رموزاً جوهرية كشجرة الزيتون والطفل الذي ولد لكي يبقى في منزله ذي الأساسات الثابتة والعميقة في الأرض.

وقالت مديرة صالة زوايا “رولا سليمان”: إن المعرض يحاكي أحداث الـ 7 من تشرين الأول التي غيرت من وجه المنطقة، وتضمن المعرض رموزاً تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني والقضية والأطفال والمدن القديمة, والأمل وحتمية الانتصار، مبينة حرص القائمين على المعرض بالمساهمة في التخفيف من معاناة الوافدين السوريين واللبنانيين في هذه المرحلة من خلال أن يعود ريع اللوحات لهم.

وبينت الفنانة التشكيلية غادة حداد شاركت بعملين فنيين يحملان عنوان أحداث الـ 7 من تشرين الأول، العمل الأول يصوّر أما تحضن وتودع طفلها الشهيد في الكفن، يلتف حولهما حضن آخر وهو “الكوفية الفلسطينية” التي ترمز إلى فلسطين المحتلة وأضافت خطاً من ورق الذهب كرمز روحاني مستوحى من فن الأيقونة السوري الأصيل.

أما العمل الثاني فتضمن شجرة زيتون معمّرة ترمز إلى السلام والحياة واستعادة الأرض المحتلة.

ويذكر أن أيام الفن التشكيلي السابع لعام 2024 تستمر لغاية الـ 24 من الشهر الجاري.

يزن المصري

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen