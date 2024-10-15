بوريل يدين قصف الاحتلال النازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة

بروكسل-سانا

أدان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قصف الاحتلال الإسرائيلي النازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة المنكوب.

وقال بوريل في منشور له اليوم على منصة إكس: “أدين الهجمات الجديدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى ومدرسة يؤويان نازحين في دير البلح ومخيم النصيرات راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى”.

وعلى صعيد متصل قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني: “إن المدنيين شمال غزة لم يُمنحوا أي خيار سوى مغادرة المنطقة أو الموت جوعاً” محذراً من أن النظام الصحي في شمال غزة شبه منهار.

ولفت لازاريني إلى عدم سماح قوات الاحتلال للأمم المتحدة بتقديم أي مساعدات في المنطقة بما في ذلك الغذاء منذ 30 أيلول الماضي.

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