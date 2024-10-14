“لقاء أجيال التشكيليين” ضمن أيام الفن التشكيلي السوري في كلية الفنون الجميلة بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 أقامت كلية الفنون الجميلة بدمشق ظهر اليوم ندوة حوارية تحت عنوان “لقاء أجيال التشكيليين” بمشاركة الدكتور سائد سلوم والدكتورة ناهد بلان وعدد من طلاب كلية الفنون من مختلف الأقسام.

وبين أستاذ ورئيس قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق سائد سلوم أن على جيل الشباب الإبداع في علمه وعمله والإكثار من المعرفة والجمال فالطريق أمامهم طويل ولا يمكن الوصول إليها بالانتظار دون العمل، مؤكداً أن الإنسان يتميز بعقلة ورسالته المنطقية وذلك لأن العقل والمنطق صنوان في صنع الجمال.

فيما أوضحت الدكتورة ناهد بلان أن الفن يثبت لحظة تاريخية معينة وهو لا يتعلق باسترجاع الماضي ولايرتبط بالتسلسل الزمني وإنما يهتم بدراسة الأشكال والأشياء وليدة لحظتها وتاريخها.

بينما أشار منسق الندوة الفنان التشكيلي أكسم طلاع في تصريح للصحفيين إلى أن هناك تأسيساً احتفائياً للفن التشكيلي توسع بشكل كبير وفعاليات هذا العام ليست فقط احتفالاً وإنما دعوة للنظر بعين فاحصة أكثر والتماس أسئلة الفنان السوري واكتشاف المواهب الجديدة.

فيما لفت الدكتور عبد الناصر ونوس رئيس قسم الغرافيك والمليتميديا إلى أن الفن ليس كتابا نقرؤه بل هو تراكم خبرات الحركة الفنية في العالم وهي متعددة وليست مختصة باللوحة واللون فحسب، فالإبداع هو مزج الأشياء وليس بتكرار ما كان موجوداً.

زينب علي

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