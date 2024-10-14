تشكيليي حمص في معرض بصالة صبحي شعيب

حمص-سانا

تزينت قاعة صبحي شعيب للفن التشكيلي بحمص بأربعين لوحة وعملا نحتياً لثلاثة وثلاثين فنانا وفنانة من محافظة حمص اغتنموا المشاركة في معرض جمعهم ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة.

وضم المعرض الذي نظمه فرع حمص لاتحاد الفنانين التشكيليين ويشكل تظاهرة سنوية تشكيلية في هذه المدينة أعمالاً لتشكيليين من مختلف المدارس الفنية فضلاً عن أعمال أولئك الذين رحلوا وتركوا بصمة في الفن التشكيلي السوري المعاصر أمثال الفنان الراحل عبد القادر عزوز.

وتصدرت المرأة بحالاتها الوجدانية والإنسانية في لوحات الفنانين المشاركين إميل فرحة وميساء علي، وسلام أحمد، فيما تجلى الأسلوب الانطباعي مظهراً جمال الريف الحمصي الخلاب بتلاله وأزهاره وطبيعتها الصامتة وحارات المدينة القديمة وتراثها في أعمال الفنانين محمد طيب حمام وسميرة مدور، وكارمن شقيرة وعبد الفتاح العبد، ووداد سليمان، وتامر كيال.

أما الإنسان بمختلف انفعالاته ومقاومته لتحديات الحياة فلم يغب عن أعمال الفنانين المشاركين أمثال عون الدروبي ومحبة ليون.

وحضرت الحروفية المتمازجة مع ألوان وخطوط الفن التشكيلي لتعطي جمالية متميزة في لوحة الفنان التشكيلي حسين أسد، وكذلك جاء التفرد في لوحة الفنانة مي حلواني التي استخدمت لها تقنية الزخرفة مع التجريد لتعطي رونقاً متميزاً في التكوين والتلوين والإخراج.

وجاءت لوحة الفنان التشكيلي عدنان المحمد معبرة عما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد في غزة وماتتعرض له الشعوب العربية من مرارة بسبب قسوة الحرب الظالمة.

كما احتضن المعرض أعمالاً نحتية لكبار الفنانين التشكيليين السوريين أمثال الفنان التشكيلي إياد بلال الذي شارك بعملين نحتيين من أعماله المميزة التي يعتمد فيها على الملاحم بعنفوانها الوجودي، وجاءت مشاركة النحاتين محمد رستم وقصي النقري وميسون حبل بأعمال تجسد حالات وجودية وأخرى سريالية.

عن المعرض وأهميته بالنسبة لمدينة حمص الغنية بعمالقة الفن التشكيلي السوري أوضح رئيس فرع نقابة الفنانين التشكيليين فيها إميل فرحة في حديث مع سانا أن المعرض الذي يجمع في كل عام معظم تشكيليي حمص ومن مختلف المدارس والفئات العمرية يشكل تظاهرة فنية جميلة وفرصة لفناني حمص كي يشاركوا بأعمالهم المتنوعة وتجاربهم الفنية الجديدة التي تستقطب جمهوراً متشوقاً ومتذوقاً لهذا الفن.

واعتبر الفنان التشكيلي حسين أسد أن المعرض هو فرصة الفنان التشكيلي في حمص للتعرف على الانطباعات حول العمل المشارك به وتطوير قدراته الفنية والاستفادة من تجارب الآخرين بما ينهض بالحياة التشكيلية من مختلف أوجهها.

حنان سويد

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