القبض على شبكة تعمل بالمراهنات والعملات الرقمية عبر الإنترنت في ‏اللاذقية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شبكة تعمل بالمراهنات ‏والعملات الرقمية عبر الانترنت من خلال إنشاء حسابات للزبائن عبر برنامج ‏ايشانسي وغيرها.‏

وذكرت وزارة الداخلية في بيان على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه من ‏خلال المتابعة والبحث عن شبكات العمل بالمراهنات عبر برنامج ايشانسي ‏والعملات الرقمية عبر الإنترنت ألقى الفرع المذكور القبض تباعاً على شبكة ‏مراهنات عبر برنامج ايشانسي وهم (حيدرة . ع) و(يقين . ز) و(نورس . ح) ‏و(يزن . ا) و(الحسن . ي) و(هادي . م) و(ابراهبم . ا).‏

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على العمل ‏بالمراهنات عبر البرنامج المذكور ‏بصفة كاشير وماستر بالاشتراك مع ‏أشخاص متوارين وإنشاء حسابات الألعاب للزبائن لهذا الغرض مقابل المنفعة ‏المادية حيث يقومون بتعبئة نقاط للزبائن في حال الخسارة وشراء النقاط منهم ‏في حال الربح وشحن مبالغ مالية عن طريق شركات تحويل. ‏

وبينت الوزارة أنه عثر ضمن أجهزتهم الخليوية على هذه البرامج وصور ‏لبطاقات شخصية ومحادثات وغروبات خاصة بالرهان ‏كما اعترف المقبوض ‏عليه (نورس) بالعمل بالعملات الرقمية عبر الشبكة وبيع وشراء بطاقات إلكترونية من الزبائن لشحن الألعاب والبرامج لافتة إلى أنه تم تقديم المقبوض ‏عليهم للقضاء أصولاً وأن ‏الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على شركائهم ‏المتوارين.‏

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