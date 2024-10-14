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إيران والصين: تكثيف الجهود لمنع تصعيد التوتر في المنطقة

2024-10-14

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة بلاده لوقف جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة ولبنان واصفاً تعطيل أمريكا لمشروع قرار مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي بـ”الكارثة”.

وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الصيني وانغ يي “على ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا” منوها بدور الصين في المساعدة بالحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.

من جهته أكد وزير الخارجية الصيني ضرورة منع تفاقم التوتر في المنطقة.

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