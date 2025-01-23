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المكتب الإعلامي في غزة: ما يرتكبه الاحتلال شمال القطاع جريمة إبادة جماعية

2024-10-14

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن ما يتعرض له شمال قطاع غزة من حصار ودمار وتهجير يعد تكريساُ لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عموم القطاع المنكوب.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم أن تدمير الاحتلال بشكل كامل للمنازل والأحياء السكنية والشوارع والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس وكل القطاعات الحيوية يأتي في إطار مخططات الاحتلال الرامية إلى تحويل شمال القطاع لمنطقة خراب وقتل إضافة إلى تهجير سكانه منه.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة قتل الأبرياء من الأطفال والنساء، مطالبا المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة.

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