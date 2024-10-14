طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر وخاصة فوق المنطقة الساحلية والوسطى، وأن يكون ليلاً مائلاً للبرودة، وخاصة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…