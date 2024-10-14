الصحة اللبنانية: 2309 شهداء و10782 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية العامة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا غارات العدو الإسرائيلي على لبنان منذ بدء العدوان بلغت 2309 شهداء، و10782 جريحاً في حصيلة أولية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله في بيان اليوم: “إن عدد ضحايا اعتداءات العدو الإسرائيلي على المناطق اللبنانية يوم أمس بلغ 3 شهداء و84 جريحاً، ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2309 شهداء، و10782 جريحاً”.

واستشهد 18 شخصاً، وأصيب 4 آخرون في وقت سابق اليوم جراء مجزرة ارتكبها طيران العدو الإسرائيلي في بلدة ايطو بقضاء زغرتا شمال لبنان.

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