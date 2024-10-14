الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الجيولوجيا مدار بحث بين وزيري ‏النفط والاقتصاد وهيئة الاستثمار

دمشق-سانا
تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة النفط اليوم مع هيئة الاستثمار السورية برئاسة وزيري النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، على مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستثمارية الحيوية في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة الاستثمار السورية، من بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، بالإضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي وغيرها من المشاريع المطروحة، وقد تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تمت مناقشة سبل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، بهدف التعريف بهذه الفرص والامتيازات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين، إضافة إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيفاد طلاب دراسات عليا للحصول على شهادات متقدمة في مجالات الصناعات الدقيقة المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.
وتم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنجاز دفتر شروط نموذجي خاص باستثمار الثروات المعدنية بالتنسيق بين وزارات النفط والصناعة والاقتصاد والزراعة والمالية وهيئة الاستثمار السورية قبل نهاية العام، على أن يتم بعد ذلك إعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع على حدة بتاريخ أقصاه 15-1-2025.
وأكد وزير النفط أهمية الترويج لهذه الفرص بكل السبل المتاحة، لافتاً إلى أن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا عديدةً ومتنوعةً تجعله ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة لما يملكه من موارد طبيعية غنية وتنوع كبير للخامات، إضافة إلى جودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات والتحاليل، ومشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لاستثمار هذه الخامات وإدخال صناعات جديدة منها تسهم في تأمين الاحتياجات المختلفة للقطاعات الأخرى.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة للمشاركة الفعالة في الترويج لها، بما يسهم في تحقيق التطوير والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في سورية.
محمد كركوش
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