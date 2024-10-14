الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الجيولوجيا مدار بحث بين وزيري ‏النفط والاقتصاد وهيئة الاستثمار

دمشق-سانا‏

تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة النفط اليوم مع هيئة الاستثمار السورية ‏برئاسة وزيري النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور والاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي، على مناقشة الفرص ‏الاستثمارية المتاحة في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.‏

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستثمارية الحيوية في قطاع ‏الجيولوجيا والثروة المعدنية المدرجة على الخارطة الاستثمارية في هيئة ‏الاستثمار السورية، من بينها مشروع توليد الطاقة الكهربائية واستخلاص ‏المشتقات النفطية من السجيل الزيتي، بالإضافة إلى مشروع إنتاج السيلكا من ‏الرمال الكوارتزية، واستخدام مادة الزيوليت في القطاع الزراعي وغيرها من ‏المشاريع المطروحة، وقد تم التأكيد على أهمية هذه المشاريع في تعزيز ‏الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.‏

كما تمت مناقشة سبل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في ‏المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، بهدف التعريف بهذه الفرص ‏والامتيازات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين، إضافة إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن، بما في ذلك وزارة التعليم ‏العالي والبحث العلمي لإيفاد طلاب دراسات عليا للحصول على شهادات متقدمة في مجالات ‏الصناعات الدقيقة المتعلقة بالجيولوجيا والثروة المعدنية.‏

وتم الاتفاق على وضع مصفوفة زمنية لإنجاز دفتر شروط نموذجي خاص ‏باستثمار الثروات المعدنية بالتنسيق بين وزارات النفط والصناعة والاقتصاد ‏والزراعة والمالية وهيئة الاستثمار السورية قبل نهاية العام، على أن يتم بعد ‏ذلك إعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل مشروع على حدة بتاريخ أقصاه 15-1-2025‏.

وأكد وزير النفط أهمية الترويج لهذه الفرص بكل السبل المتاحة، لافتاً إلى أن قطاع الثروة المعدنية في سورية يمتلك مزايا عديدةً ومتنوعةً تجعله ‏ميداناً خصباً للاستثمارات الواعدة لما يملكه من موارد طبيعية غنية وتنوع ‏كبير للخامات، إضافة إلى جودة هذه المواد التي تم تأكيدها من خلال الدراسات ‏والتحاليل، ومشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لاستثمار هذه الخامات وإدخال ‏صناعات جديدة منها تسهم في تأمين الاحتياجات المختلفة للقطاعات الأخرى.‏

من جانبه، أشار وزير الاقتصاد إلى أهمية هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً ‏استعداد الوزارة للمشاركة الفعالة في الترويج لها، بما يسهم في تحقيق ‏التطوير والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية وجذب الاستثمارات وتعزيز ‏التنمية الاقتصادية في سورية.‏

محمد كركوش

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