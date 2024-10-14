عراقجي: المباحثات غير المباشرة مع واشنطن متوقفة حالياً

مسقط-سانا

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم عن توقف المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي كانت تجري بوساطة عمانية، في الوقت الحالي، بسبب غياب “الأرضية” المناسبة لها في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عراقجي قوله في تصريحات في مسقط: “إن هذا المسار متوقف الآن بسبب ظروف المنطقة”، مضيفاً: “حالياً لا نرى أي أرضية لهذه المباحثات حتى نتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، عندها سنقرر ما إذا كنا سنواصل العمل وكيف”.

وأوضح عراقجي أنه يجب على أمريكا والدول الأوروبية ودول المنطقة أن تعرف ما هي مواقف طهران، لافتاً إلى أن المواقف الإيرانية واضحة تماماً، حيث تم التأكيد مراراً وتكراراً أن إيران لا تريد الحرب إنما هي على أتم الاستعداد لأي سيناريو، معتبراً أنه يجب أن تنجح الدبلوماسية وتمنع حدوث ذلك.

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