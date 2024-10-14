بهدف تسهيل تأسيس المشاريع… الإبداع يوقع اتفاقية لفتح مكاتب جديدة‏

دمشق-سانا
وقع مصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية وشركة أفكار للتجارة والخدمات الاستشارية محدودة المسؤولية اتفاقية تعاون جديدة تتيح للمصرف افتتاح مكاتب جديدة بالمحافظات، بما يسهم في تقديم خدمات مصرفية أكبر لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة الدفع والتسديد الإلكتروني في المناطق كافة.
وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لقرار مصرف سورية المركزي بالسماح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب لها ضمن المجمعات التجارية والمكاتب المرنة في سورية، وتضمنت عدة محاور، أبرزها إنشاء تعاون طويل الأمد مع شركة أفكار من أجل افتتاح مكاتب فرعية لمصرف الإبداع ضمن المكاتب المرنة للشركة بالمحافظات.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد أديب شرف الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع أن الاتفاقية تسهم في تحقيق أهم أهداف المصرف، وهو تعزيز الشمول المالي في سورية وتقديم خدمات التمويل الصغير للأفراد والطلاب ورواد الاعمال، بما يحقق الغاية المرجوة في الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
من جانبه بين المدير التنفيذي لشركة أفكار للتجارة والخدمات محمد رغيد الأمعري أن الشركة تعمل على تقديم المكاتب المرنة إلى جانب عدة خدمات تجارية للأفراد، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل الأصغر المقدمة من جانب مصرف الإبداع، ولا سيما تأسيس المشاريع الاستثمارية وتنميتها.
يذكر أن فروع ومكاتب مصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية منتشرة في عدة محافظات ومناطق، وهي الإدارة العامة في دمشق وجرمانا وقطنا ودوما والنبك في ريف دمشق والصفصافة بطرطوس وفي شهبا وغرب ساحة تشرين بالسويداء وفي حي الأربعين بحمص وفي الحفة وبيت ياشوط باللاذقية وفي مصياف بحماة.
وسيم العدوي
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