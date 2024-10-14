بهدف تسهيل تأسيس المشاريع… الإبداع يوقع اتفاقية لفتح مكاتب جديدة‏

دمشق-سانا‏

وقع مصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية وشركة أفكار للتجارة والخدمات ‏الاستشارية محدودة المسؤولية اتفاقية تعاون جديدة تتيح للمصرف افتتاح مكاتب ‏جديدة بالمحافظات، بما يسهم في تقديم خدمات مصرفية أكبر لأصحاب المشاريع ‏الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة الدفع والتسديد الإلكتروني في ‏المناطق كافة. ‏

وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لقرار مصرف سورية المركزي بالسماح لمصارف التمويل ‏الأصغر بافتتاح مكاتب لها ضمن المجمعات التجارية والمكاتب المرنة في سورية، ‏وتضمنت عدة محاور، أبرزها إنشاء تعاون طويل الأمد مع شركة أفكار من أجل ‏افتتاح مكاتب فرعية لمصرف الإبداع ضمن المكاتب المرنة للشركة بالمحافظات.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أكد أديب شرف الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع أن ‏الاتفاقية تسهم في تحقيق أهم أهداف المصرف، وهو تعزيز الشمول المالي في سورية ‏وتقديم خدمات التمويل الصغير للأفراد والطلاب ورواد الاعمال، بما يحقق الغاية ‏المرجوة في الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. ‏

من جانبه بين المدير التنفيذي لشركة أفكار للتجارة والخدمات محمد رغيد الأمعري ‏أن الشركة تعمل على تقديم المكاتب المرنة إلى جانب عدة خدمات تجارية للأفراد، ‏بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل الأصغر المقدمة من جانب مصرف ‏الإبداع، ولا سيما تأسيس المشاريع الاستثمارية وتنميتها.‏

يذكر أن فروع ومكاتب مصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية منتشرة في عدة ‏محافظات ومناطق، وهي الإدارة العامة في دمشق وجرمانا وقطنا ودوما والنبك في ‏ريف دمشق والصفصافة بطرطوس وفي شهبا وغرب ساحة تشرين بالسويداء ‏وفي حي الأربعين بحمص وفي الحفة وبيت ياشوط باللاذقية وفي مصياف بحماة.‏

وسيم العدوي

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