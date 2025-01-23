18 شهيداً وعدد من الجرحى في مجزرة ارتكبها طيران العدو الإسرائيلي في بلدة ايطو اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد 18 شخصاً وأصيب 4 آخرون في مجزرة ارتكبها طيران العدو الإسرائيلي في بلدة ايطو بقضاء زغرتا شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر اللبناني: إن غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة يقطنها نازحون من الجنوب أدت لاستشهاد 18 شخصاً وإصابة أربعة آخرين في حصيلة أولية، مشيراً إلى أن عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

إلى ذلك شن الطيران الحربي المعادي غارة على منزل في خربة سلم بالجنوب اللبناني ما أدى إلى سقوط شهيدين، بينما قصف طيران العدو بلدات حانين قضاء بنت جبيل ورب ثلاثين قضاء مرجعيون إضافة إلى ياطر وكونين والبازورية.

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