نتائج جيدة للسويداء في بطولة الجمهورية بألعاب القوى للرياضات الخاصة

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء بألعاب القوى للرياضات الخاصة نتائج جيدة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي استضافتها مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وتمثلت النتائج المحققة بفوز اللاعب إباء عزام بذهبية مسابقة الكرة الحديدية للمكفوفين وأيمن الحمود بذهبية رمي الرمح وبرونزية الكرة الحديدية جلوس وزين غيبة بفضيتي رمي الرمح ورمي القرص جلوس.

وأشار مدرب منتخب السويداء تيسير العريضي في تصريح لسانا إلى أن النتائج المحققة جاءت نتيجة التدريب والالتزام من اللاعبين، مبيناً أن البطولة شهدت منافسات قوية، وتم دمج الفئات فيها مع تنظيم جيد لمجرياتها.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen