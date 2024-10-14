إسبانيا وإيرلندا تطالبان الاتحاد الأوروبي بتعليق التجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي

مدريد-سانا

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لطلب إسبانيا وإيرلندا، بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سانشيز قوله خلال منتدى في برشلونة نظمته مجموعة بريسا الإعلامية: إن ذلك “يأتي في ظل المخاوف من أفعال “إسرائيل” في غزة ولبنان، والتي قد تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب”.

وتخضع العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي تشكل جزءاً من اتفاقية الشراكة بينهما لعام 2000.

من جهة ثانية، أكد سانشيز أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” لن تنسحب من مواقعها، منتقداً تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دعا الأحد الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى سحبها.

وقال سانشيز: “نحن ندين، وسنواصل إدانة التصريح الذي أدلى به نتنياهو أمس بكل حزم”.

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