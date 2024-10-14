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ضبط محلات ومطاعم في ريف دمشق تتاجر بالغاز الصناعي

2024-10-14

ريف دمشق-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مطاعم ومنشآت ومحلات، تقوم باستجرار الغاز الصناعي بغرض الاتجار به بالسوق غير النظامية.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الدوريات ضبطت في مركز غاز عدرا سيارة محملة بكمية 350 أسطوانة غاز منزلي، تبين عند وزنها من قبل العاملين في المركز أن 20 أسطوانة منها تم التلاعب بأوزانها بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، حيث تمت إحالة المخالفين موجوداً وحجز كامل الكمية المضبوطة لحين البت بها من القضاء المختص.

وأشارت المديرية إلى أن الدوريات التابعة لها ضبطت مطعم شاورما في منطقة الهامة، لديه 10 أسطوانات غاز منزلي يقوم باستخدامها بدلاً من الغاز الصناعي، إضافة إلى ضبط 7 كغ شاورما لديه معاد تصنيعها، تم إتلافها أصولاً.

وفي مناطق دوما وكشكول والضمير وقطنا تم ضبط مطاعم ومنشآت ومحلات لبيع الحلويات والألبان والأجبان متوقفة عن العمل، ولكنها تقوم باستجرار الغاز الصناعي والاتجار به بالسوق غير النظامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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