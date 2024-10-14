سلطنة عُمان وإيران تطالبان بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

مسقط-سانا

طالب وزيرا الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والإيراني عباس عراقجي خلال لقائهما في العاصمة العمانية مسقط اليوم بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة ولبنان.

وأكّد عراقجي خلال اللقاء أنّ الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع الأزمات الكبيرة في المنطقة، وتجنُّب تصعيد التوترات والحروب، لافتاً إلى أنّ “المنطقة تعيش حالة من التأهب، وقد تكون على حافة صراعات واسعة، وخاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها حالياً”.

وشدّد عراقجي على أنّ بلاده في وضع الاستعداد التام لأي سيناريو، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التعاون مع سلطنة عُمان والدول الأخرى لمواجهة التحدّيات الإقليمية عبر التنسيق والمشاورات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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