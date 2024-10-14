المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تحشيدات العدو الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
14 ميدالية منوعة حصيلة منتخبنا في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة
2024-10-13
أقامها اتحاد الكتاب العرب والسفارة الفنزويلية… “مع السلام وضد الفاشية” ندوة حوارية بدمشق
2024-10-12
السفير الضحاك: مجلس الأمن مُطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على سورية وعدوانه على فلسطين ولبنان
2024-10-10
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي العربية
2024-10-10
الوزير صباغ يبحث مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطورات الأوضاع في المنطقة
2024-10-10
الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية
2024-10-09
في وزارة الأشغال… مباحثات سورية أممية للتعاون المشترك
2024-10-09
محليات
تسجيل 3 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2024-10-14
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
2024-10-14
لاستقبال الوافدين من لبنان… تسخير كل الإمكانيات وتقديم الخدمات كافة
2024-10-13
إصابة شخص بحادث سير بشارع الثورة و إخماد حريق على أتوستراد المزة بدمشق
2024-10-13
ضبط 60 ألف حبة دوائية مخدرة مهربة في دمشق
2024-10-13
رغم محدودية الموارد جراء الحرب والحصار… استقبال مئات الآلاف من الوافدين اللبنانيين والسوريين
2024-10-13
ضمن أيام الفن التشكيلي السوري… معرض من نتاج الراحلين سعيد تحسين وخالد معاذ في متحف دمر
2024-10-13
رياضة
8 ميداليات جديدة لمنتخب سورية للقوة البدنية ببطولة العالم للماسترز
2024-10-13
اختتام بطولة الجمهورية لألعاب القوى للرياضات الخاصة
2024-10-13
8 ميداليات لمنتخب سورية للقوة البدنية ببطولة العالم للماسترز
2024-10-12
منتخب سورية للريشة الطائرة يرفع رصيده إلى ست ميداليات ببطولة غرب آسيا
2024-10-11
بفوزه على حطين.. الوحدة يتوج بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الأولى
2024-10-11
منتخب سورية الأول لكرة القدم يفوز على المنتخب الطاجيكي ببطولة كأس ملك تايلاند الودية
2024-10-11
إعلان تشكيلة منتخب سورية الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره الطاجيكي ببطولة كأس ملك تايلاند
2024-10-11
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب عالمياً
2024-10-14
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الخامس لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
2024-10-13
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بريف دمشق
2024-10-13
(تجارتي).. خدمة جديدة لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر لتمويل مشتريات المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتقسيط ودون فوائد
2024-10-13
الذهب يرتفع ألفي ليرة في السوق المحلية
2024-10-12
مشاركون في معرض الصناعات التجميلية… فرصة للتعريف بالمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها
2024-10-11
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة بـ52600 مليار
2024-10-10
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة
رغم محدودية الموارد جراء الحرب والحصار… استقبال مئات الآلاف من الوافدين اللبنانيين والسوريين
بدء المرحلة الأولى من اختبارات مسابقة وزارة الخارجية لتعيين 25 دبلوماسياً
يستفيد منها أطفال الأسر الوافدة من لبنان… الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال
المقاومة اللبنانية تتصدى لمحاولات تسلل جنود العدو وتستهدف عدداً من مواقعه وتجمعاته
المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تحشيدات العدو الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة
2024-10-14
2024-10-14
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وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يدمر عشرات المحال التجارية والمكاتب والعيادات والشقق السكنية في غارات على بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان
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وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يدمر عشرات المحال التجارية والمكاتب والعيادات والشقق السكنية في غارات على بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان
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