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وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يدمر عشرات المحال التجارية والمكاتب والعيادات والشقق السكنية في غارات على بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان

2024-10-14

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