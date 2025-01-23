وزير الخارجية السلوفاكي يدعو إلى تكثيف الدبلوماسية الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

براغ-سانا

ندد وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار بالممارسات الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة.

وقال بلانار في حديث للتلفزيون السلوفاكي الليلة الماضية: “إننا نقف شهود عيان على حرب مدمرة في غزة راح ضحيتها آلاف الناس، وتسببت بمعاناة هائلة للمدنيين وبأزمة إنسانية وبخرق للقانون الدولي الإنساني”، داعياً إلى تكثيف الدبلوماسية الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وشدد بلانار على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر من أجل حل الصراع في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، حمل حزب الخضر التشيكي المجتمع الدولي مسؤولية توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحزب في بيان: “إن تقاعس المجتمع الدولي وعدم قيامه بمسؤولياته القانونية والإنسانية أدى إلى توسيع الصراع، وأبعد إمكانية التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن الضحايا المدنيين الأبرياء، ولا سيما في قطاع غزة أصبحوا بعشرات الآلاف وأن أعدادهم في تنام كل يوم.

وانتقد الحزب موقف بلاده الذي عرقل تبني الاتحاد الأوروبي الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مبيناً أنه غير مسؤول ويضر بالمصالح الأمنية طويلة الأمد لتشيكيا وأوروبا.

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