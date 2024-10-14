22 شهيداً ضحايا مجزرة جديدة للاحتلال شمال مخيم النصيرات

القدس المحتلة-سانا

استشهد 22 فلسطينياً وأصيب العشرات مساء اليوم جراء مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 80 آخرين جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين شمال مخيم النصيرات.

بدوره أكد المكتب الإعلامي في غزة أن هذه المذبحة الوحشية ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 191 مركزاً، وتأتي بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في شمال القطاع الذي يقطنه حالياً أكثر من مليون إنسان، حيث إن مستشفى شهداء الأقصى غير قادر على تقديم الخدمة الصحية والطبية لكل هذه الأعداد الهائلة من النازحين نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل على مدار الساعة على مدار سنة كاملة من حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 373 على القطاع إلى 42227 شهيداً و98464 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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