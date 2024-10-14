ضمن فعاليات معرض الكتاب… توقيع كتاب “المرأة السورية في التاريخ.. بطولات ومآثر”

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري الثالث أقيم مساء اليوم في مكتبة الأسد الوطنية حفل توقيع كتاب «المرأة السورية في التاريخ.. بطولات ومآثر» للأديبة هدى عبد الله الشحادة من إصدار اتحاد الكتاب العرب.

ويشرح مراحل عديدة في حياة المرأة السورية حيث تجلت فيها قوة المرأة وعظمتها وقدرتها على الإبداع في جوانب شتى.

وعن الكتاب بينت شحادة لمراسل سانا أنها دونت فيه تاريخ المرأة السورية بطريقة مميزة وهو يعدّ وثيقة صادقة عن نضالها وتضحياتها للحصول على مكتسباتها لتصنع غداً مشرقاً للأجيال القادمة، كما تناول عبر ثلاثة فصول المرأة السورية عبر التاريخ والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة والمرأة السورية في النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية.

كما عملت الكاتبة على عكس صورة صادقة لمكانة المرأة في المجتمع السوري، وإسهاماتها في صياغة الحياة وصناعتها، إذ ليس من السهل أن تنفصل المرأة عن تاريخها فالتاريخ ذاكرة الأمة، ولا شك أن هذه الذاكرة مليئة بالحكمة والموعظة ويجب الاستفادة منها في مسيرة البناء الحديثة.

يذكر أن الأديبة هدى عبد الله شحادة حائزة إجازة في الأدب الإنكليزي والدراسات العليا في الأدب من جامعة دمشق.

مجد عبود

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