ضمن فعاليات معرض الكتاب السورية توقيع ديوان “صلوات الحرية”

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري الثالث لعام 2024 الذي تقيمه وزارة الثقافة شهد مساء اليوم في مكتبة الأسد الوطنية حفل توقيع مجموعة شعرية حملت عنوان «صلوات الحرية» من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب، للأديب عبد الكريم ناصيف.

وتضمنت المجموعة ما مر به الشاعر من تجارب اجتماعية وإنسانية بأسلوب شعري عفوي غلبت عليه العاطفة الصادقة والموسيقا التي جاءت متلائمة مع الحالة الوجدانية للشاعر.

وعن الديوان بيَّن ناصيف لمراسل سانا أن قصائد المجموعة تنوعت بين تجاربه الذاتية وبين ما انعكس في داخله خلال تعامله مع بيئته وزملائه وأصدقائه، فاعتمد الأسلوب المباشر الذي يقترب من ذائقة المتلقي بشكل عام، حيث جاءت قصائده خلاصة ما عاناه.

وأشار إلى أن الوطن جاء جلياً في نصوص مجموعته التي التزم فيها بالموسيقا والروي وأسلوب الشطرين لتتلاءم مع الحماسة الوطنية وحب الأرض والتراب، كما هجا المتآمرين والإرهابيين الذين يأخذون حق غيرهم ويتسربون إلى أماكن لا يستحقونها.

يذكر أن للأديب عبد الكريم ناصيف العديد من الإصدارات الأدبية المختلفة في الرواية، الحلقة المفرغة والبحث عن نجم القطب والمخطوفون ومواجع الشتات، وفي مجال البحوث والدراسات (سياسة الأمر الواقع)، كما كتب في المسرح والدراما، وتبوأ العديد من المناصب الإدارية في اتحاد الكتاب العرب ووزارة الثقافة.

مجد عبود

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