للوافدين ‏من لبنان… 13 طناً من المساعدات الفنزويلية تصل مطار دمشق ‏الدولي

دمشق-سانا‏

وصلت اليوم إلى مطار دمشق طائرة محملة بـ 13 طناً من ‏المساعدات المقدمة من فنزويلا ‏في ‏إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة ‏الوافدين من لبنان ‏إلى ‏سورية، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. ‏

وفي تصريح صحفي أوضح سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق ‏خوسيه بيومورجي أن دفعة المساعدات الإنسانية التي وصلت تشمل أكثر من ‏13 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية موجهة إلى ‏الوافدين من الشعب اللبناني الذي اضطر أن يغادر وطنه ويتجه إلى سورية ‏بسبب الحرب الهمجية الإسرائيلية على بلاده، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هي ‏رسالة تضامن من فنزويلا شعباً وحكومة مع شعوب المنطقة ضد حرب ‏الإبادة الإسرائيلية.‏

وأكد السفير بيومورجي أن فنزويلا تقف وعلى الرغم من الحصار القاسي ‏والصعوبات التي تواجهها إلى جانب أصدقائها في الاوقات الصعبة وهذا يعد ‏جزءاً من السياسة الخارجية لبلاده ومن سياسة الثورة البوليفارية. ‏

بدوره معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة معتز دوه جي لفت ‏إلى أن شحنة المساعدات القادمة من الأصدقاء في فنزويلا جاءت لدعم ‏سورية في مساعدة الوافدين من لبنان الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي الذي ‏يتعرض له، مبيناً أن الوزارة تسلمت هذه المساعدات وهناك خطة لإحصائها ثم ‏توزيعها لتصل إلى مستحقيها في مراكز الإيواء. ‏

وتوجه دوه جي بالشكر لجمهورية فنزويلا حكومة وشعباً على وقوفها الدائم ‏إلى جانب سورية ولا سيما خلال كارثة الزلزال التي ضربتها العام الماضي، ‏مؤكداً أن سورية رغم الظروف الاقتصادية التي تعاني منها جراء الحرب ‏الظالمة التي شنت عليها خلال السنوات الماضية والحصار والعقوبات الجائرة ‏المفروضة عليها دائما تفتح ذراعيها لأشقائها. ‏

‏ ‏ريم حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen