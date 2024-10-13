للوافدين ‏من لبنان… 13 طناً من المساعدات الفنزويلية تصل مطار دمشق ‏الدولي

دمشق-سانا
وصلت اليوم إلى مطار دمشق طائرة محملة بـ 13 طناً من المساعدات المقدمة من فنزويلا في إطار الجهود الإنسانية لدعم ومساعدة الوافدين من لبنان إلى سورية، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وفي تصريح صحفي أوضح سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه بيومورجي أن دفعة المساعدات الإنسانية التي وصلت تشمل أكثر من 13 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية موجهة إلى الوافدين من الشعب اللبناني الذي اضطر أن يغادر وطنه ويتجه إلى سورية بسبب الحرب الهمجية الإسرائيلية على بلاده، لافتاً إلى أن هذه المبادرة هي رسالة تضامن من فنزويلا شعباً وحكومة مع شعوب المنطقة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية.
وأكد السفير بيومورجي أن فنزويلا تقف وعلى الرغم من الحصار القاسي والصعوبات التي تواجهها إلى جانب أصدقائها في الاوقات الصعبة وهذا يعد جزءاً من السياسة الخارجية لبلاده ومن سياسة الثورة البوليفارية.
بدوره معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة معتز دوه جي لفت إلى أن شحنة المساعدات القادمة من الأصدقاء في فنزويلا جاءت لدعم سورية في مساعدة الوافدين من لبنان الشقيق جراء العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له، مبيناً أن الوزارة تسلمت هذه المساعدات وهناك خطة لإحصائها ثم توزيعها لتصل إلى مستحقيها في مراكز الإيواء.
وتوجه دوه جي بالشكر لجمهورية فنزويلا حكومة وشعباً على وقوفها الدائم إلى جانب سورية ولا سيما خلال كارثة الزلزال التي ضربتها العام الماضي، مؤكداً أن سورية رغم الظروف الاقتصادية التي تعاني منها جراء الحرب الظالمة التي شنت عليها خلال السنوات الماضية والحصار والعقوبات الجائرة المفروضة عليها دائما تفتح ذراعيها لأشقائها.
ريم حشمه
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