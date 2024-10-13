تشجير 100 غرسة حراجية في بلدة ‏القريا بالسويداء ‏

السويداء-سانا‏

أنهى متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء بالتعاون مع المجتمع ‏الأهلي حملة تشجير لنحو 100 غرسة حراجية في حديقة صرح الثورة ‏السورية الكبرى في بلدة القريا بريف المحافظة الجنوبي.‏

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر بالسويداء المحامي أنور علم الدين في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم أن كل غرسة مزروعة حملت اسماً مصاباً ‏بمخلفات الحرب القابلة للانفجار كان قد استفاد من خدمات فرع الهلال ‏بالمحافظة خلال الفترة الماضية.‏

ولفت علم الدين إلى أن هذا النشاط يتوافق مع ما يقوم به المتطوعون من ‏جلسات حول مخاطر مخلفات الحرب والألغام القابلة للانفجار والسلوكيات ‏الأكثر أماناً للوقاية منها والتي شملت خلال الربع الثالث للعام الحالي بدعم من ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر 5918 شخصاً في المحافظة مع إرسال 4930 رسالة نصية تتعلق بالسلامة من تلك المخلفات.‏

عمر الطويل

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