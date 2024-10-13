تشجير 100 غرسة حراجية في بلدة ‏القريا بالسويداء ‏

السويداء-سانا
أنهى متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء بالتعاون مع المجتمع الأهلي حملة تشجير لنحو 100 غرسة حراجية في حديقة صرح الثورة السورية الكبرى في بلدة القريا بريف المحافظة الجنوبي.
وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر بالسويداء المحامي أنور علم الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن كل غرسة مزروعة حملت اسماً مصاباً بمخلفات الحرب القابلة للانفجار كان قد استفاد من خدمات فرع الهلال بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
ولفت علم الدين إلى أن هذا النشاط يتوافق مع ما يقوم به المتطوعون من جلسات حول مخاطر مخلفات الحرب والألغام القابلة للانفجار والسلوكيات الأكثر أماناً للوقاية منها والتي شملت خلال الربع الثالث للعام الحالي بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 5918 شخصاً في المحافظة مع إرسال 4930 رسالة نصية تتعلق بالسلامة من تلك المخلفات.
عمر الطويل
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