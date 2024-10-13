وزير التعليم العالي: سياسة القبول الجامعي توجهت نحو الاختصاصات المرتبطة بسوق العمل

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام حسن زيادة أعداد المقبولين في المفاضلة العامة لعام 2024-2025 عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن سياسة القبول الجامعي توجهت نحو التركيز على الاختصاصات المرتبطة بسوق العمل.

وأوضح الوزير حسن في اتصال هاتفي مع قناة السورية أن عدد المقبولين هذا العام في الفرع العلمي بلغ 89179 طالباً، بنسبة 96.75 بالمئة من الناجحين، بينما بلغ عدد المقبولين في الفرع الأدبي 23037 طالباً بنسبة 81.86 بالمئة، لافتاً إلى أن سياسة القبول الجامعي توجهت نحو التركيز على الاختصاصات المرتبطة بسوق العمل.

ولفت الوزير حسن إلى أن هناك زيادة في نسبة القبول لهذا العام بالنسبة للسنة التحضيرية لتصل إلى 29.8 بالمئة، كما زادت نسبة المقبولين في فروع الهندسات لتصل إلى 30 بالمئة كونها من الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل.

وبالنسبة للمعاهد التقانية والتعليم التقاني، كشف الوزير حسن أن هناك زيادة في نسبة المقبولين وصلت إلى 30.85 بالمئة، وذلك بما يتلاءم مع إستراتيجية التعليم العالي المتوجهة نحو الاهتمام بالتعليم التقاني وزيادة نسبته لما له من ارتباط مرن بسوق العمل وحاجته لمثل هذه الاختصاصات.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق اليوم نتائج المفاضلات “العام والموازي”، ومنح الجامعات الخاصة والكليات الطبية للجامعات الخاصة ومفاضلة الفرع الأدبي ومفاضلة الثانويات المهنية وذوي الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناء المحافظات الشرقية للعام الدراسي 2024- 2025.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

