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إصابة ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني جراء قصف العدو الإسرائيلي

2024-10-13

بيروت-سانا

أصيب ثلاثة عسكريين لبنانيين اليوم جراء قذيفة مدفعية أطلقها العدو الإسرائيلي قرب آلية للجيش اللبناني على طريق برج الملوك جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش قولها في بيان: “استهدف العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك- مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على العديد من المواقع والبلدات والقرى اللبنانية والتي راح ضحيتها المئات، إضافة إلى اعتداءاته على قوات اليونيفيل الدولية لحفظ السلام الموجودة في الجنوب.

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