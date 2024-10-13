14 ميدالية منوعة حصيلة منتخبنا في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة

مسقط-سانا

حقق منتخبنا للريشة الطائرة المركز الأول بالترتيب العام في ختام مشاركته ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط.

وأحرز منتخبنا 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات.

ففي منافسات زوجي الإناث نال منتخبنا ذهبية فئة تحت 15 عاماً ممثلاً باللاعبتين لين شاكردي ومياس قباني، كما نال برونزية المسابقة عبر اللاعبتين فلة النجار وسنا الزعبي، وفي مسابقة زوجي الذكور نال منتخبنا ذهبية فئة تحت 15 عاماً عبر اللاعبين محمد الرفاعي وعبد الرحمن القباني، والميدالية البرونزية عبر حسام الدين الراعي وشادي الأنصاري، كما نال منتخبنا فضية الزوجي المختلط من خلال محمد خالد الرفاعي ومياس قباني.

وفي منافسات الفردي تحت 15 عاماً نال منتخبنا الميدالية الذهبية عبر اللاعبة مياس قباني، والميدالية الفضية من خلال لين شاكردي، بينما نالت كل من فلة النجار وسنا الزعبي الميدالية البرونزية، وفي فئة الذكور نال محمد خالد الرفاعي الميدالية الفضية وشادي الأنصاري الميدالية الفضية وعبد الرحمن القباني الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة الفرق أحرز منتخبنا ذهبية فئة تحت 17 عاماً وفضية فئة تحت 15 عاماً.

وشارك في البطولة 58 لاعباً ولاعبةً يمثلون ثماني دول من منطقة غرب آسيا هي: سورية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والعراق، والمملكة العربية السعودية، وقطر، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة سلطنة عُمان.

هناء صقور

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen