طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية، بينما يستمر الجو ليلاً معتدلاً إلى مائل للبرودة بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية، أما البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..