استشهاد خمسة أطفال جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد خمسة أطفال فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الأطفال غرب مخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد شابان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط القطاع المنكوب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 373 على القطاع إلى 42227 شهيداً و98464 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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