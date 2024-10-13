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إعلام العدو الإسرائيلي يعترف بارتفاع عدد إصابات الجنود “الإسرائيليين” اليوم جراء الاشتباكات مع المقاومة اللبنانية عند الحدود إلى 27 إصابة

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وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

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