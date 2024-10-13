المقاومة الفلسطينية تفجر بعبوة ” ثاقب ” ناقلة جند للعدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أقامها اتحاد الكتاب العرب والسفارة الفنزويلية… “مع السلام وضد الفاشية” ندوة حوارية بدمشق
2024-10-12
السفير الضحاك: مجلس الأمن مُطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على سورية وعدوانه على فلسطين ولبنان
2024-10-10
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي العربية
2024-10-10
الوزير صباغ يبحث مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطورات الأوضاع في المنطقة
2024-10-10
الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية
2024-10-09
في وزارة الأشغال… مباحثات سورية أممية للتعاون المشترك
2024-10-09
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
2024-10-08
محليات
“شموس لا تغيب”… فعالية لإحياء ذكرى شهداء مدرستي حي عكرمة في مدينة حمص
2024-10-13
المنظمات غير الحكومية في اللاذقية.. جهود مستمرة لتأمين احتياجات الوافدين من لبنان
2024-10-13
إدراج الدليل الوطني للدعم النفسي الاجتماعي ضمن المقررات العملية بكلية التربية بجامعة البعث
2024-10-13
وزارة النقل تحدد مدارس تعليم قيادة المركبات المعتمدة والمرخّصة أصولاً
2024-10-13
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً على المرتفعات الجبلية
2024-10-13
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات إنسانية في قرية كمونية بريف القنيطرة
2024-10-12
خريطة يبحث مع السفير الفنزويلي بدمشق سبل التعاون المشترك للاستجابة لاحتياجات الوافدين من لبنان
2024-10-12
رياضة
8 ميداليات لمنتخب سورية للقوة البدنية ببطولة العالم للماسترز
2024-10-12
منتخب سورية للريشة الطائرة يرفع رصيده إلى ست ميداليات ببطولة غرب آسيا
2024-10-11
بفوزه على حطين.. الوحدة يتوج بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الأولى
2024-10-11
منتخب سورية الأول لكرة القدم يفوز على المنتخب الطاجيكي ببطولة كأس ملك تايلاند الودية
2024-10-11
إعلان تشكيلة منتخب سورية الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره الطاجيكي ببطولة كأس ملك تايلاند
2024-10-11
منتخب سورية الأول لكرة القدم ينهي استعداداته لملاقاة نظيره الطاجيكي في افتتاح بطولة كأس ملك تايلاند
2024-10-10
بطموحات عالية… منتخب سورية للقوة البدنية يخوض بطولة العالم في جنوب إفريقيا
2024-10-10
اقتصاد
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الخامس لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
2024-10-13
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بريف دمشق
2024-10-13
(تجارتي).. خدمة جديدة لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر لتمويل مشتريات المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بالتقسيط ودون فوائد
2024-10-13
الذهب يرتفع ألفي ليرة في السوق المحلية
2024-10-12
مشاركون في معرض الصناعات التجميلية… فرصة للتعريف بالمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها
2024-10-11
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة بـ52600 مليار
2024-10-10
ارتفاع أسعار القمح عالمياً جراء صعوبة ظروف الطقس والإنتاج
2024-10-10
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SyrianArabNewsAgency
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