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المقاومة الفلسطينية تفجر بعبوة ” ثاقب ” ناقلة جند للعدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

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