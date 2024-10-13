SCS-NET

وسائل إعلام لبنانية: غارات للعدو الإسرائيلي على بلدة الريحان ومنطقة المحمودية

انظر ايضاً

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: غارة للعدو الإسرائيلي تستهدف جرود الهرمل الشمالية الغربية الحدودية مع سورية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved