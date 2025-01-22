تحذيرات جديدة لسكان فلوريدا مع استمرار المخاطر جراء إعصار ميلتون

فلوريدا-سانا

أصدرت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية تحذيرات جديدة للسكان بشأن المخاطر المستمرة في أعقاب إعصار ميلتون المدمر الذي اجتاح الولاية، وخلف دماراً واسعاً وأضراراً بشرية ومادية كبيرة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن السلطات أصدرت تحذيرات جديدة وأبلغت السكان الذين تم إجلاؤهم بالبقاء في أماكنهم بعد أن ألحق الإعصار أضراراً بالمنازل والطرق وخطوط الكهرباء، وأودى بحياة 17 شخصاً على الأقل.

ووصف الإعصار الذي اجتاح فلوريدا الأربعاء الماضي بأنه واحد من أشد الأعاصير التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت سرعته أكثر من 150 ميلاً في الساعة، ما أدى إلى تدمير العديد من المدن والبنى التحتية الحيوية.

ووفقاً للتقارير بلغ عدد القتلى 17 فيما لا يزال نحو 120 مصاباً يعالجون في المستشفيات، والعديد منهم في حالات حرجة، كما نزح أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم وتعذر وصول المساعدات إلى عدد كبير من السكان كما اضطر رجال الإنقاذ في بعض المناطق إلى استخدام المراكب لإخراج الناس من منازلهم.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الأضرار الاقتصادية التي خلفها إعصار ميلتون قد يصل إلى 15 مليار دولار مع وجود توقعات بزيادة هذا الرقم عند الانتهاء من التقييم الشامل.

وتعرض نحو 20 ألف منزل لتدمير كلي، وتضرر 200 ألف مبنى وغرقت العديد من الشوارع والمزارع، وتم الإبلاغ عن تضرر أو تدمير أكثر من 50 جسراً ما عقد عملية التنقل في المناطق المتضررة، وأدى إلى شلل حركة النقل في أجزاء كبيرة من الولاية، كما تسبب الإعصار بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 3 ملايين منزل وشركة، ولا يزال جزء كبير من السكان يعيشون في ظلام دامس منذ أيام، ولا تزال آثار الفيضانات وارتفاع منسوب المياه مستمراً، وذلك على امتداد نهر هيلزبورو ونهر الافي في منطقة ليثيا شرق تامبا.

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