وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي ‏للعام الدراسي 2024-2025

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مؤسسة أممية: سنتعاون مع سوريا بشكل مكثف للكشف عن مصير المفقودين
2025-01-22
سوريا تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا حريق فندق كارتال كايا في تركيا
2025-01-22
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تطالب برفع العقوبات عن سوريا
2025-01-21
قائد الإدارة السورية الجديدة يهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية
2025-01-21
والدة الصحفي الأميركي المفقود في سوريا: القيادة الجديدة في سوريا مصممة على إعادة تايس
2025-01-20
القائد الشرع ووزير الخارجية يلتقيان مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون
2025-01-20
بعد 13 عاماً من الإغلاق… القنصلية العامة التركية في حلب تستأنف عملها
2025-01-20
محليات
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل الأمطار بعدة مناطق
2025-01-22
مجلس مدينة اللاذقية: يُمنع القيام بأي طلاء أو رسومات على الجدران والممتلكات العامة
2025-01-22
الشركة العامة لكهرباء حلب تعلن عن أرقام لتقديم الشكاوي
2025-01-22
وفاة ستة أشخاص إثر حادث سير على طريق حماة – حلب الدولي
2025-01-22
الشيباني: الأكراد في سوريا يضيفون جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري
2025-01-22
وزير النقل يناقش في السويداء قضايا تسوية أوضاع سيارات الوارد وأجور النقل
2025-01-21
أنشطة تنظيف وتجميل وزراعة أشجار ضمن فعاليات حملة رجعنا يا شام
2025-01-21
رياضة
الدورة الودية في إندونيسيا محطة أخيرة لمنتخب سوريا الشاب تحضيراً للنهائيات الآسيوية
2025-01-21
استعداداً للنهائيات الآسيوية.. منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يتعادل مع نظيره القطري سلباً
2025-01-19
بهمة كبيرة وإرادة قوية… منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يتحضر للنافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-01-19
نتائج مميزة لمنتخب سوريا للأشبال بكرة المضرب ببطولة غرب آسيا
2025-01-19
استعداداً لبطولة غرب آسيا للناشئات… منتخب سوريا بكرة القدم يقيم معسكراً تدريبياً في حلب
2025-01-18
استعداداً للنهائيات الآسيوية.. منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتعادل مع نظيره الأوزبكي سلباً
2025-01-17
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يفوز على نظيره اليمني في مباراة تحضيرية للنهائيات الآسيوية
2025-01-15
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في 11 أسبوعاً
2025-01-22
التجارة الداخلية: منع نقل الدقيق التمويني إلا بموجب وثيقة رسمية
2025-01-22
لحل المشاكل القانونية… التجارة الداخلية توقف العمل بالتعليمات التنفيذية للمتجر
2025-01-22
تراجع أسعار النفط
2025-01-22
ضمن مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة… وضع محطة ضخ عدرا بالتشغيل بعد صيانتها
2025-01-21
صناعيو وتجار السويداء يطالبون بدعم المنتج المحلي وتحديث قانون الاستثمار وتفعيله بالسرعة القصوى
2025-01-21
المركزي في توضيح له: قرار إيقاف العمل على تجديد أو قبول طلبات ودائع المصارف العاملة لا يشمل ودائع الزبائن
2025-01-21
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وفاة ستة أشخاص إثر حادث سير على طريق حماة – حلب الدولي
الشيباني: الأكراد في سوريا يضيفون جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري
سوريا تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا حريق فندق كارتال كايا في تركيا
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admin
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