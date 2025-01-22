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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي ‏للعام الدراسي 2024-2025

2024-10-13

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استمرار عملية تسوية أوضاع عناصر وصف ‏الضباط والضباط والعاملين المدنيين التابعين لوزارة الداخلية من النظام البائد في أحد مراكز السويداء

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