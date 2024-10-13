الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة ويسقط 36 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة جديدة وتعزيز مواقعها، وإفشال هجمات قوات نظام كييف وتدمير عدد كبير من المدرعات الأوكرانية، وإسقاط 36 مسيرة على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” الروسية هزمت تشكيلات لقوات كييف في اتجاهي ليبتسوفسك وفولتشانسك بمنطقة خاركوف، وفي كاترينوفكا بمنطقة سومي، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 40 جندياً وثلاث مركبات عسكرية و4 مدافع، إضافة إلى تدمير مستودع للطائرات المسيرة بدون طيار.

وحسب البيان احتلت وحدات من مجموعة القوات “الغربية” خطوطاً ومواقع مهمة، وهزمت التشكيلات الأوكرانية في مواقع بمنطقة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وصدت هجومين فقدت خلالهما القوات المهاجمة نحو 510 جنود وناقلة جنود مدرعة ومركبتي قتال مشاة ومدرعة، و12 شاحنة صغيرة وخمسة مدافع ميدان، كما تم تدمير راجمة صواريخ “غراد” ومحطة مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، وثلاثة مستودعات للذخيرة.

وواصلت وحدات مجموعة القوات “الجنوبية” التقدم في أعماق دفاعات الجيش الأوكراني، وهزمت تشكيلاته في مواقع بدونيتسك الشعبية، وصدت هجومين أسفرا عن تحييد نحو 615 جندياً وخمس مركبات عسكرية وخمسة مدافع، إضافة إلى تدمير راجمة صواريخ “غراد” ومحطة “انكلاف-ن” للحرب الإلكترونية، ومستودع للذخيرة الميدانية.

وذكرت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات “المركز” حررت بلدة ميخائيلوفكا، وهزمت تشكيلات نظام كييف في مواقع بدونيتسك الشعبية، وصدت 11 هجوماً أوكرانياً تكبدت خلالها القوات المهاجمة 460 جندياً وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات عسكرية، وأربعة مدافع ميدان، ومدفعاً مضاداً للدبابات.

وألحقت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” الهزيمة بالتشكيلات الأوكرانية في مواقع دوبروفولي بدونيتسك الشعبية ومالينوفكا بمنطقة زابوروجيه، وتم صد ثلاث هجمات لقوات كييف، وتحييد نحو 130 جندياً ودبابة ومركبة مشاة قتالية وثلاث مركبات عسكرية.

وهزمت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” تشكيلات قوات نظام كييف في شلياخوفوي ونيكولسكوي وتوكاريفكا وبريدنيبروفسكوي بمنطقة خيرسون ونوفواندرييفكا وكامنسكوي بمنطقة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 50 جندياً وخمس مركبات عسكرية ومدفع ميدان، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع، ومستودعين للمعدات العسكرية.

وأدت ضربات الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية إلى تدمير البنية التحتية لمطار عسكري ومستودعات تخزين المركبات الجوية بدون طيار، إضافة إلى تجمعات أفراد في 138 منطقة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز “نبتون”، و36 طائرة بدون طيار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen