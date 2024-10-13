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المهندس جمران لمراسل سانا: نحن في حرب إعلامية وتقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي المعادية بنشر معلومات مغلوطة حول الأمن والأمان في محافظة القنيطرة

2024-10-13

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