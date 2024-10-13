SCS-NET

محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران من بلدة كودنة بريف المحافظة لمراسل سانا: لا يوجد أي خرق أو توغل صهيوني والحياة طبيعية

2024-10-13

انظر ايضاً

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر نتائج مفاضلات القبول الجامعي ‏للعام الدراسي 2024-2025

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved