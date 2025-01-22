إدراج الدليل الوطني للدعم النفسي الاجتماعي ضمن المقررات العملية بكلية التربية بجامعة البعث

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أنه تم إدراج الدليل الوطني للدعم النفسي الاجتماعي في القسم العملي لأقسام الإرشاد وعلم النفس في كلية التربية بجامعة البعث بالتنسيق مع رئاسة الجامعة.

وبينت الهيئة في منشور لها عبر فيسبوك أن التدريبات على الدليل التي تمت على مرحلتين لطلاب الدراسات العليا في كلية التربية ضمن الخطة الدرسية لبعض المقررات العملية في قسمي الإرشاد وعلم النفس، تهدف لإشراك الجامعات بإعداد كوادر مطلعة على احتياجات المجتمع الإنسانية والعملية في حالات الطوارئ والأزمات، وأكثر مهارة في مقاربة الدراسة المعرفية بالتطبيقات الميدانية.

ويندرج هذا الدليل وفقاً للهيئة ضمن الأهداف المحددة لتمكين الأدوات والمخرجات العلمية التي تقوم الهيئة بإعدادها وربطها وتفعيلها بالواقع لتنفيذها بالشكل الأمثل.

وكانت الهيئة أطلقت بداية العام الجاري دليل الدعم النفسي الاجتماعي الذي أعدته بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء.

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