ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ‏مستودعاً للمواد الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة في منطقة عقربا.‏

وذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام أن ‏المستودع يحتوي على كمية 2400 كيلو غرام من دبس الفليفلة ودبس الرمان ‏وزيت الزيتون والمربيات المتنوعة موضوعة ضمن صناديق وجميعها مواد ‏منتهية الصلاحية، وبرميل وزنه 200 كيلو غرام من دبس البندورة فيه حشرات وديدان.‏

وبينت الوزارة أنه تم حجز الكميات المخالفة أصولاً وتنظيم الضبط اللازم ‏بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة وإحالة المخالف إلى ‏القضاء المختص.

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