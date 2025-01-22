ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً للمواد الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة في منطقة عقربا.
وذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر قناتها على التلغرام أن المستودع يحتوي على كمية 2400 كيلو غرام من دبس الفليفلة ودبس الرمان وزيت الزيتون والمربيات المتنوعة موضوعة ضمن صناديق وجميعها مواد منتهية الصلاحية، وبرميل وزنه 200 كيلو غرام من دبس البندورة فيه حشرات وديدان.
وبينت الوزارة أنه تم حجز الكميات المخالفة أصولاً وتنظيم الضبط اللازم بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.
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