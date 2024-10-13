أطباء وصيادلة: المعرض الدولي للصناعات التجميلية منصة للتعريف بالمستحضرات الطبية المتطورة وآفاق تسويقها

دمشق-سانا‏

أتاح المعرض الدولي للصناعات التجميلية 2024 لأطباء الجلدية والصيادلة ‏منصة للتعريف بالمستحضرات التجميلية الطبية ومستلزماتها، وفرصة ‏للعارضين لتقديم أنفسهم وتعريف الاختصاصيين بالمنتجات النوعية المبتكرة.

وأكد عدد من اختصاصيي الأمراض الجلدية والصيادلة أهمية المشاركة بالمعرض الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة المعارض الجديدة بدمشق للاطلاع على آفاق تطور منتجات التجميل التي تشهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم لجهة استخدام المواد الطبيعية ومعالجة مختلف الأمراض الجلدية والحفاظ على البشرة.

وفي حديث لـ سانا أشارت ‏الصيدلانية نرمين صبوح المندوبة العلمية لشركة كلورا المتخصصة ‏بمستحضرات التجميل إلى أن الشركة ‏تنتج أكثر من 61 صنفاً خاصة بالعناية بالبشرة والجسم والشعر، ‏مبينة أن مشاركة الشركة في المعرض تدعم وجودهم في السوق ولا سيما أن ‏منتجاتهم تنافس المنتجات العالمية كونه يدخل في تركيبها المستخلصات ‏الطبيعية.

بينما لفت مدير الدعاية في شركة كابالي المختصة بغسولات البشرة والواقيات الشمسية، ‏الصيدلاني أنس غالي إلى الاستفادة الكبيرة من المحاضرات والندوات ‏الطبية التي أقيمت في المعرض، إضافة إلى أن الشركة قدمت عروضاً على ‏منتجاتها لتعريف العملاء بالأصناف التي تنتجها.‏

من جهتها الصيدلانية رهام سلوم من شركة اكوا كوزمو بينت أن ‏مشاركتهم بالمعرض فرصة للتعريف بمنتجات الشركة من مستحضرات ‏التجميل والعناية الشخصية المصنعة بالاعتماد على الخبرات الوطنية، مشيرة ‏إلى أنهم يرفدون السوق بمنتجات التجميل المتنوعة لتوسيع القاعدة التسويقية ‏لمنتجاتهم وإبراز الميزات التنافسية من خلال المواد ذات الجودة العالية ‏والتصميم المميز.‏

الدكتورة فرح سخني مشرف عام في شركة بيو غار أشارت إلى أن المشاركة ‏مهمة للتواصل مع الصيادلة والتعرف على السوق المحلية، لافتة إلى أن ‏منتجاتهم حازت ثقة المستهلكين كونها طبيعية خالية من المواد الكيميائية، و‏لاسيما أنهم يزرعون زهرة الورد الدمشقي التي يستخدمونها في منتجاتهم ‏التي حققت انتشارا في عدة دول.

بدورها الصيدلانية ماريا شديد مديرة في شركة فيسكوم المهتمة ‏بمستحضرات العناية بالبشرة والجسم، بينت أن الهدف من مشاركتهم ‏بالمعرض فتح نوافذ تسويقية خارج البلاد، والتعريف بأصنافهم المختلفة، ‏فيما أوضح الصيدلاني ربيع الحاج من شركة ماسا ‏لمستحضرات التجميل أن شركته تعرض منتجها الجديد الذي يستخدم بعد ‏العمليات التجميلية الخاصة بالليزر.‏

الدكتورة الصيدلانية فاطمة حمد أشارت إلى أنهم يشاركون بمحاضرات أون ‏لاين لتعريف الصيادلة على منتجاتهم المصنعة من المواد الطبيعية، لافتة إلى ‏أن المعرض يخلق مساحة للتبادل والترويج لمنتجات التجميل، ويسلط الضوء ‏على مستحضرات التجميل، إضافة إلى أن المعرض شكل فرصة مهمة ‏للترويج للعاملين المحترفين في هذا المجال.

سكينة محمد وامجد الصباغ

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