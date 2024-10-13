العدو الإسرائيلي يصعد اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان

بيروت-سانا

صعد العدو الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على غالبية البلدات والقرى اللبنانية خلال الساعات الماضية، موقعاً المزيد من الإصابات والأضرار بالممتلكات.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن غارة نفذها الطيران المعادي صباح اليوم على مبنى في بلدة رومين أدت إلى إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة وتدمير المبنى بالكامل، كما أدت غارة أخرى معادية على مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في عيتيت قضاء صور إلى إصابة شخصين

بجروح”.

وأضاف المركز: “إن 12 شخصاً جرحوا بغارات للعدو على تمنين-بعلبك الهرمل، وتسببت غارة أخرى للعدو بأضرار مادية كبيرة في ثلاثة مستشفيات وسط مدينة النبطية الجنوبية”.

كما شن طيران العدو الحربي سلسلة غارات عنيفة على بلدة الخيام الجنوبية وعلى بريتال- بعلبك الهرمل وعلى قضاءي صور وبنت جبيل مستهدفاً طوال ساعات الفجر الأولى بلدات الضهيرة والناقورة وعيتا الشعب ورامية ومارون، كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب ورميش وسقط عدد من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف الناقورة،

كما دمرت غارات العدو الإسرائيلي مبنى من 3 طبقات جانب محطة غبريس على اوتوستراد زفتا -النبطية ومسجدا قديما بوسط بلدة كفرتبنيت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen