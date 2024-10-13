عراقجي: على أوروبا البحث عن أعذار أخرى لتبرير تقصيرها أمام الابتزاز الصهيوني

نيويورك-سانا

جدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي نفي الادعاءات الغربية حول تزويد روسيا بصواريخ باليستية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن عراقجي قوله خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائبه إنريكي مورا في نيويورك: إن إيران لم تزود روسيا بالصواريخ الباليستية، وإذا كانت أوروبا بحاجة إلى اختلاق الأعذار لتقصيرها في مواجهة الابتزاز الصهيوني فمن الأفضل لها أن تبحث عن قصة أخرى.

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي اكس، بين عراقجي خلال لقائه بوريل ومورا في نيويورك أن التعاون العسكري الإيراني- الروسي ليس بالأمر الجديد ويعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية.

وأشار عراقجي إلى قيام بعض الأوروبيين بتزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة متطورة، وشاركوا بكل حماسة في العمليات العسكرية ضد إيران.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: إن النقطة الأخرى هي أن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تزال قائمة، وأن المؤسسات الاقتصادية في أوروبا تتبع بالكامل توجيهات وإرشادات وزارة الخزانة الأمريكية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen