الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينياً على الأقل في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن.. الخليل، جنين، بيت لحم، نابلس، قلقيلية، ورام الله، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب، واعتقلت 30 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 11200.

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