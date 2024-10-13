يستفيد منها أطفال الأسر الوافدة من لبنان… الصحة تطلق حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين ‏وتعزيز ‏اللقاح الروتيني للأطفال

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال ‏المتسربين ‏وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات.

‏وتستمر الحملة بمختلف المحافظات لغاية ‏الـ17 من الشهر الجاري، وذلك تحت شعار “لقحوا أطفالكم ‏الآن ليبقوا ‏بأمان”.

كما يستفيد من الحملة أطفال الأسر الوافدة من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة ‏رزان ‏الطرابيشي، موضحة أن الحملة تتم عبر 1039 مركزاً و112 فريقاً جوالاً تغطي ‏مختلف ‏المناطق، وبمشاركة 11132 عاملاً صحياً، مشيرة إلى أن الحملة ‏تهدف إلى تقييم الحالة التلقيحية لنحو 2800000 طفل في مختلف ‏المحافظات.

كما تتضمن الحملة حسب الطرابيشي تحري الحالة التلقيحية لدى الأطفال، أي ‏التأكد من أن الطفل مستكمل للقاحاته المدرجة في برنامج التلقيح ‏الوطني ‏للأطفال، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى ‏لإنقاص معدلات المراضة والوفيات عند الأطفال دون الخمس ‏سنوات من ‏خلال إعطاء اللقاحات التي تحميهم من ‏الأمراض بشكل مجاني.

وفي دمشق تستهدف الحملة 35306 أطفال دون الخمس سنوات وفق ‏مدير ‏الصحة الدكتور محمد سامر شحرور، مشيراً إلى أن الحملة تنفذ عبر ‌‏40 ‏مركزاً صحياً و56 فريقاً جوالاً بمشاركة 510 عناصر صحية.

وفي ريف دمشق تستهدف الحملة 47423 طفلاً عبر 149 مركزاً ‏صحياً، ‏و159 فريقاً جوالاً، ويشارك فيها 1110 عناصر صحية، حسب مدير ‏صحة ‏ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس.

‏وفي طرطوس بين مدير الصحة الدكتور أحمد عمار أن الحملة ‏تستهدف 974011 طفلاً دون سن الخمس سنوات ممن تسربوا أو لم ‏يستكملوا لقاحاتهم المدرجة في برنامج اللقاح الوطني، مشيرا إلى أن عدد ‏المراكز الصحية المشاركة في الحملة بلغ 115 مركزاً و 32 فريقاً ‏جوالاً وبمشاركة 784 عنصراً من ‏العناصر الصحية المدربة.

وفي درعا تستهدف الحملة 2518 طفلاً لم يستكملوا جرعات اللقاح ‏المطلوبة حسب مسؤول عمليات التلقيح في مديرية صحة درعا أجود محاميد، موضحاً أن الحملة تتوزع على 440 تجمعاً سكنيا، ويشارك فيها 350 عاملاً صحياً في المراكز الثابتة و250 ضمن 40 فريقاً ‏جوالاً، وتقدم الخدمة عبر 79 مركزاً صحياً في المحافظة.

وفي إدلب أوضح مسؤول اللقاح في مديرية الصحة عادل قاقو أن الحملة ‏تستهدف الوصول إلى 5250 طفلاً دون الخمس سنوات، منهم 900 طفل ‏دون السنة للتأكد من بياناتهم التلقيحية، و790 ‏طفلاً متسرباً بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه سيتم تقديم خدمة اللقاح للأطفال ‏المستهدفين من خلال سبعة مراكز صحية متوزعة على مناطق إدلب وخان ‏شيخون ومعرة النعمان الصحية، إضافة إلى 15 فريقاً جوالاً ستصل إلى ‏جميع القرى والمزارع والتجمعات السكنية الواقعة بمختلف مناطق ريف ‏المحافظة.

ولفت قاقو إلى مشاركة 35 عنصراً صحياً في الحملة التي تتضمن أيضا ‏إجراء مسح للأطفال القادمين من لبنان الشقيق، حيث سيتم تقديم اللقاحات ‏المستحقة لهم وإدراج أسمائهم في جداول لتتم متابعتهم لاحقاً بشكل ‏دوري.

وفي حماة بين مدير الصحة الدكتور ماهر اليونس أنه سيتم تنفيذ الحملة ‏ من خلال 134 مركزاً صحياً ثابتاً موزعة على مختلف مناطق ‏المحافظة، إضافة إلى 73 فريقاً جوالاً ستجوب المناطق التي لا يوجد فيها ‏مركز صحي قريب أو نقطة طبية ثابتة، موضحا أن هدف الحملة هو الوصول إلى ‏إجمالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات والبالغ عددهم نحو 275 ألف طفل وطفلة.‏

وأضاف اليونس: سيتم تزويد الأطفال الوافدين من لبنان باللقاحات الضرورية ومنحهم بطاقات لقاح للحملات القادمة، ‏وذلك من أي مركز صحي ثابت أو فريق جوال أو نقطة طبية، منوهاً إلى أنه ‏سيتم منح بطاقات لقاح جديدة لكل الأطفال الذين فقدوا بطاقاتهم السابقة لأي ‏سبب كان.‏

وفي اللاذقية بينت رئيسة برنامج اللقاح والطفل في مديرية الصحة الدكتورة ‌‏جنان رحال أنه يجب على جميع الأطفال دون الخمس سنوات والمقدر ‏عددهم بحوالي 116 ألفاً مراجعة المراكز الصحية في المحافظة، ‏مصطحبين بطاقة اللقاح الخاصة بالأطفال لتقييم الحالة التلقيحية لهم، و‏استدراك ما فاتهم منها، وفي حال فقدانها يتم منح الطفل بدلا عنها لأن عدم ‏استكمال اللقاحات يعني عدم التلقيح نهائياً.

وأوضحت أن اللقاح متوفر في 98 مركزاً صحياً في المدينة وريفها، ‏إضافة إلى 50 فريقاً جوالاً، ويشارك في الحملة حوالي 400 عنصر ‏من مختلف الاختصاصات.

وفي السويداء أشار مدير الصحة في السويداء الدكتور طارق الجمال إلى أن الحملة ‏تستهدف أكثر من 31 ألف طفل، منهم 4164 طفلاً من المتسربين ‏وتنفذ ضمن 37 مركزاً صحياً بمختلف مناطق المحافظة و3 نقاط طبية ‏محدثة في قرى مصاد ورساس والرحى مع وجود 12 فريقاً جوالاً أيضاً، ‏كما يشارك في تنفيذها 243 عاملاً صحياً.‏

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السويداء

طرطوس