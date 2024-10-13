12 شهيداً في غارت الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا

القدس المحتلة-سانا

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون مساء اليوم جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء بالقطاع في اليوم 372 من العدوان إلى 38.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد 4 وأصيب آخرون بعضهم بحالة حرجة بقصف مخيم جباليا شمال القطاع.

إلى ذلك وضعت قوات الاحتلال سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع، بهدف فصل المدينة عن مناطق الشمال، كما نسفت عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام “روبوتات” متفجرة، مخلفةً العشرات من الشهداء والجرحى، وذلك في اليوم الثامن من العدوان والحصار المتواصل على مدينة جباليا وشمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 فلسطينيا، وإصابة 98,336 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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