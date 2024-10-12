مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات إنسانية في قرية كمونية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

قام عسكريون من مركز التنسيق الروسي بتسليم مساعدات إنسانية إلى قرية كمونية بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أنه تم توزيع مساعدات في مدرسة القرية شملت الأرز والدقيق وزيت دوار الشمس والشاي والسكر والحليب المعلب بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية.

وخلال عملية التوزيع أيضاً، وفي أحد الفصول الدراسية بالمدرسة، تم إنشاء نقطة فحص طبي مؤقتة، حيث استقبل الأطباء العسكريون الروس المواطنين وقدموا المساعدة و المشورة الطبية والأدوية للمحتاجين.

وأعرب الأهالي وإدارة المدرسة عن امتنانهم لهذه المبادرة الروسية وعلى المساعدة والدعم المقدم الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سورية وروسيا الاتحادية.

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