المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير هدفين للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش المحتلة

بغداد- سانا

استهدفت المقاومة العراقية مساء اليوم هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في “إيلات” أم الرشراش المحتلة بالطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان لها “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا اليوم هدفين حيويين في أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة عزمها على مواصلة عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة .

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي بواسطة الطيران المسير في أم الرشراش المحتلة.